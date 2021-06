Jacek Kurski ponownie wybrany na prezesa TVP. "Tuż przed tym podpadł Jarosławowi Kaczyńskiemu"

Jak słyszymy, sam prezes PiS nie tyle miał się zdystansować od produkcji, ile być wściekły na to, że ktoś mógł wpaść na pomysł, by z okazji zbliżających się urodzin Kaczyńskiego wystawiać mu tego typu laurkę. - Prezes PiS wyczuwa wazeliniarstwo i bynajmniej tego nie ceni. A tym miała być produkcja TVP. Jarosław zdawał sobie sprawę, że naraziłoby to go na śmieszność. Dlatego osobiście nakazał u Kurskiego zablokować produkcję - twierdzi nasz informator.