Film TVP o opozycyjnej przeszłości Jarosława Kaczyńskiego. Mamy stanowisko prezesa PiS

- Nie znam dokładnie całej sytuacji, o planach produkcyjnych dowiedziałam się z mediów. Nie jest to dla mnie do końca wiarygodny przekaz, ale jeśli taka produkcja była realizowana i odpowiadała za nią ta konkretna reżyser, wszystkie pytania powinny być kierowane do Jacka Kurskiego. Prezes telewizji nie kontroluje technicznej formy filmu, ale jeżeli taki pomysł się narodził, nie sądzę, aby mogło to być bez jego wiedzy - mówi WP członkini Rady Mediów Narodowych.