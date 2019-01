Jacek Karnowski o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. "Nikt nie chce drugiego efektu Smoleńska"

Przyjaciel zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza nadal nie wierzy w to, co się stało. - Wciąż do mnie nie doszło, że ktoś mógł ugodzić nożem właśnie jego. Kogoś tak dobrego - powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Przyznał, że chce dymisji szefa TVP Jacka Kurskiego. I jeśli będzie miał okazję, powie mu to osobiście.

Prezydenci Gdańska i Sopotu przyjaźnili się (East News, Fot: Wojciech Stróżyk)

- Cały czas niedowierzanie - tak mówi o śmierci Pawła Adamowicza Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W rozmowie z "Newsweekiem" podkreślił, że jego przyjaciel był "człowiekiem wielkiej wiary", "duszą towarzystwa".

- To był facet, który kochał ludzi i wiedział, że musi każdemu pomagać. (...) Wciąż do mnie nie doszło, że ktoś mógł ugodzić nożem właśnie jego. Kogoś tak dobrego - dodał. Jak podkreślił, Adamowicz był konserwatystą, ale poszedł na paradę równości, bo bronił słabszych i czuł, że tym ludziom źle się dzieje w kraju.

Prezydenci Gdańska i Sopotu planowali spotkać się w weekend, w którym odbył się pogrzeb Adamowicza. - Mieliśmy wyjechać na Kaszuby do kolegi, żeby pogadać - zdradził Karnowski.

"TVP sieje nienawiść"

Prezydent Sopotu zaznaczył, że nie może powiedzieć: "Gdyby nie TVP i ta fala nienawiści Paweł Adamowicz by żył". Jednocześnie zaznaczył, że "TVP siała i sieje nienawiść, dała olbrzymią pożywkę do działania szaleńcom".

Karnowski przyznał, że razem z Adamowiczem mówili na Jacka Kurskiego, szefa TVP, "Kura". Jak dodał, jesli go spotka, powie, żeby zrezygnował ze stanowiska. - To człowiek bezwzględny, po którym wszystko spływa jak po kaczce. Czasem dzwoni i pyta: Co tam, jak tam. Mówię mu: Pomyliło ci się. Nie ten Karnowski - zdradził prezydent Sopotu. Przypomnijmy, że tak samo na nazwisko mają prawicowi dziennikarze Michał i Jacek Karnowscy.

- Nikt nie chce zemsty, drugiego efektu Smoleńska. Ale powinniśmy walczyć o to, o co walczył Paweł. Czyli żeby media publiczne były mediami publicznymi, żeby były wolne sądy - podkreślił prezydent Sopotu.

Źródło: "Newsweek"