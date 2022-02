Jabłoński odpowiada ziobrystom: utrzymywanie wielu frontów, byle nikomu nie ustąpić, jest w tej sytuacji niezbyt rozsądne

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński był gościem programu “Newsroom”. Pytano go o propozycję prezydenta Andrzeja Dudy ws. zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, która pozwoliłaby zakończyć spór z KE, a także zaczepki ziobrystów w tej kwestii na Twitterze. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, zarzucał Jabłońskiemu, że “teraz mówi o kompromisie” z KE, podczas gdy kiedyś miał namawiać do “nieustępliwego kursu”. Wiceszef MSZ powiedział, że nie odpowiada na zaczepki. Podkreślił jedynie, że “mądrych kompromisów nie należy odrzucać”. - Wykluczanie kompromisów w polityce jest zabójcze - zaznaczył. Jabłoński zaznaczył, że prezydent dopiero wstępnie przedstawił swój projekt, więc nie należy go już przekreślać. - Będzie on przedmiotem prac parlamentarnych. Jeżeli koledzy z Solidarnej Polski lub innych partii będą mieć swoje oceny tego projektu, to z pewnością będą je wyrażali - mówił. - Skreślanie tego projektu z góry nie świadczy dobrze o racjonalności, zwłaszcza gdy Europa jest zagrożona poważnym konfliktem. Utrzymywanie wielu frontów, byle nikomu nie ustąpić, jest w tej sytuacji niezbyt rozsądne - ocenił.