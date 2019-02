Izraelscy dziennikarze komentują bojkot Morawieckiego. "Netanjahu wybrał hańbę, dostał wojnę"

Decyzja premiera Morawieckiego o rezygnacji z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej wywołała spore poruszenie w Izraelu. Niektórzy komentatorzy krytykują szefa izraelskiego rządu za uległość wobec Polski.

Morawiecki swój bojkot spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej ogłosił w niedzielę, na dzień przed planowanym spotkaniem w Izraelu. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, premier zrobił to, bo pryncypialnie podszedł do sprawy polskiego honoru po kontrowersjach związanych z wypowiedzianymi w Warszawie słowami izraelskiego premiera o Polakach kolaborujących z hitlerowcami.

"Premier [Netanjahu] uwielbia Churchilla. W obliczu polskiego sporu o pamięć, miał wybór między wojną i hańbą. Wybrał hańbę, ale dostał wojnę" - napisał na Twitterze Eyal. Dziennikarz odwołał się w ten sposób do słów Churchilla skierowanych do premiera Chamberlaina na temat układu monachijskiego z Hitlerem.

"Decyzja Morawieckiego, aby nie przyjeżdżać do Izraela pokazuje, że ten kryzys nie miał nic wspólnego z tym, jak słowa Netanjahu były przetłumaczone, czy chodziło o Polaków czy o cały naród. Chodzi o to, że Warszawa nie chce pozwolić na jakiekolwiek wzmianki o wielu Polakach, którzy współpracowali z nazistami. Izrael powinien być stanowczy" - stwierdził dziennikarz. Poparła go w tym dziennikarka "Haarec" Noa Landau, która dodała tylko: "Dokładnie!"