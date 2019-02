Morawiecki jednak nie poleci do Jerozolimy. Zmiana planów

Premier Mateusz Morawiecki nie poleci na poniedziałkowy szczyt grupy V4 w Jerozolimie. Zamiast niego do Izraela udać ma się szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Netanjahu miał jeszcze raz podkreślić, że wbrew cytowanym przez izraelskie media słowom, będąc w Warszawie nie przypisywał Polakom zbiorowej odpowiedzialności za kolaborację z Niemcami. Mimo to, zamiast szefa rządu, na szczyt premierów V4 ma pojechać minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wcześniej, po wybuchu sporu o słowa Netanjahu, prezydent Duda sugerował, że szczyt V4 mógłby odbyć się w Wiśle.

Izrael od dłuższego czasu zabiegał, by zorganizować szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Polityka Tel Awiwu wobec Palestyny jest szeroko krytykowana na Zachodzie Europy, wobec czego to państwa naszego regionu stały się cennym sojusznikiem dla Izraela. Szczyt miał być dla Netanjahu - który jest w środku kampanii wyborczej przed kwietniowymi wyborami do Knessetu - okazją pokazania wyborcom, że Izrael w dalszym ciągu ma przyjaciół na Starym Kontynencie. Za najbliższego partnera Netanjahu uważa się premiera Węgier Viktora Orbana.