Izrael znów uderzył w Liban. Hezbollah odpowiada

Libańskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że pacjenci i personel szpitali w południowych dzielnicach Bejrutu zostaną ewakuowani po nocnych atakach do placówek "nie dotkniętych izraelską napaścią". Ministerstwo zdrowia Libanu wezwało te ostatnie, by do końca przyszłego tygodnia przyjmowały tylko pilne przypadki.