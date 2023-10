Izrael wszczyna dochodzenie. Podejrzenia pod adresem wywiadu

Hamas rozpoczął swoje działania o godz. 6.30 (godz. 5.30 czasu polskiego). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Ostatnie doniesienia mówią o 22 zabitych i co najmniej 545 rannych, którzy trafili do izraelskich szpitali.