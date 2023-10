Słowa Abbasa jak zachęta. "Terror osadników"

Dramatyczny bilans w Izraelu po ataku Hamasu

Atak Hamasu na Izrael trwa od godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o 22 zabitych i setkach rannych. 545 osób przyjęto do szpitali - poinformowało izraelskie ministerstwo zdrowia, cytowane przez Times of Israel.