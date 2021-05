Izrael. Rakiety leciały na 3 miasta. Polka z Jerozolimy pokazała alarm

Konflikt na linii Izrael-Palestyna trwa. Niedziela to kolejny dzień wymiany ognia między siłami Izraela a radykalną, palestyńską bojówką Hamasem. Szacuje się, że w wyniku eskalacji napięcia w Strefie Gazy zginęło już co najmniej 180 osób, z czego 52 to dzieci. W programie "Newsroom WP" pani Karolina, która mieszka w Izraelu, pokazała jak wygląda alarm o zbliżającym się bombardowaniu. - Zaczyna się. W tej chwili są to trzy miasta, na które lecą rakiety - mówiła Polka, pokazując dzwoniący telefon w czasie rozmowy z prowadzącym program Mateuszem Ratajczakiem. Więcej o sytuacji w Izraelu można znaleźć w naszym nagraniu.

Rozwiń