Izrael odpowiedział Iranowi atakiem. "Równowaga strachu"

- Sądzę, że był to czynnik, który wpłynął na ograniczenie maksymalistycznych celów Izraela . Zakładają one zniszczenie możliwości bojowych Iranu. Tyle tylko, że nie da się tego zrobić w jednorazowym ataku. To wymagałoby pełnoskalowej wojny. Izrael nie byłby w stanie jej skutecznie prowadzić bez wparcia USA - powiedział dr Fyderek.

- W tym momencie nie przekroczono czerwonej linii. Izrael nie odpowiedział w sposób jakościowo inny niż to, co zrobił Iran. Oznacza to, że Iran nie będzie zobligowany do tego, żeby również przekroczyć czerwoną linię - powiedział Fyderek.