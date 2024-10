Przywódca Hamasu nie żyje. Izrael ujawnia kulisy akcji

"Zachowywał się jak uciekinier"

Hagari podkreślił jednak, że Sinwar był od miesięcy ścigany przez wojsko, a te działania stopniowo ograniczały obszar, na którym mógł przebywać. Żołnierze zamykali kolejne ulice i wysadzali tunele, zmuszając przywódcę Hamasu do poruszania się na coraz mniejszym terenie, przez co "zachowywał się jak uciekinier" i "w końcu popełnił błąd, opuszczając tunel i wchodząc do jednego ze zniszczonych mieszkań" - uzupełnił inny rzecznik izraelskiego wojska, Doron Spielman.