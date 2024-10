Biden gratuluje Netanjahu. "To czas, by zakończyć wojnę w Strefie Gazy"

- Zadzwoniłem do Netanjahu, by pogratulować mu wyeliminowania Sinwara, ten człowiek miał wiele krwi na rękach oświadczył Biden. - Teraz nadszedł czas, by podjąć koleje kroki, mam nadzieję, że wojna szybko się skończy - dodał prezydent USA w nocy z czwartku na piątek, po przylocie do stolicy Niemiec, Berlina.