Izrael ma "nowe metody" zabijania terrorystów Hamasu

7 października Hamas przeprowadził atak na Izrael ze Strefy Gazy, w wyniku którego zginęło około 1,2 osób, a około 240 zostało uprowadzonych do Strefy. W czasie zawieszenia broni, które obowiązywało od 24 listopada do 1 grudnia, 110 zakładników odzyskało wolność. - Nadal będziemy robić wszystko, aby pozostali powrócili do swych domów - zapewnił Daniel Hagari.