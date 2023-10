Izrael czeka syzyfowa kampania? "Hamas przetrwa jak ISIS"

Dr Agnieszka Bryc mówiła w programie "Newsroom WP" o różnych scenariuszach rozwoju sytuacji w Strefie Gazy. Zaznaczyła, że przyszłość enklawy w dużej mierze zależy od efektów izraelskiej operacji. Ekspertka stwierdziła, że w żadnym scenariuszu Gaza raczej nie trafi pod zarząd Autonomii Palestyńskiej, której władze są skonfliktowane z Hamasem. Palestyński prezydent Mahmud Abbas powiedział to jasno. - On wprost powiedział, że nie wjedzie do Gazy na izraelskich czołgach - przypomniała dr Bryc. Specjalistka ostrzegła, że nawet, gdy Hamas zostanie pokonany w Gazie, to jego nacjonalistyczno-islamistyczna ideologia nie zginie. Tak jak nie zginęło Państwo Islamskie, po tym jak pozornie zostało pokonane w kampanii lądowej przez Zachód i państwa arabskie. - Ono przeniosło się do Internetu, a bojownicy ISIS funkcjonują na zasadzie “samotnych wilków”. Podobnie może być z Hamasem - podsumowała.

