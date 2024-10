Iran zagrozi Izraelowi? "Reżim kalkuluje na chłodno"

Trwa operacja Izraela przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi. Zdaniem dr Agnieszki Bryc ryzyko, że Iran włączy się w konflikt po stronie Libanu jest niewielkie. - Iran to nie jest państwo, które dałoby się wciągnąć w wielką wojnę na Bliskim Wschodzie, w której musiałoby się mierzyć nie tylko z Izraelem, ale przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi - powiedziała w ekspertka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jej zdaniem Teheran byłby nawet skłonny porzucić sojusz z Hezbollahem, "jeżeli odpowiadałoby to irańskim interesom”. - Mamy wizerunek Iranu jako szalonego reżimu Ajatollahów, a to nie prawda, to stereotyp. Faktycznie irański reżim jest skrajnie teokratyczny i fundamentalny, natomiast pod względem strategii i polityki międzynarodowej to cynicy kalkulujący bardzo na chłodno - tłumaczyła dr Bryc. Jej zdaniem Iran nie jest zainteresowany bezpośrednią konfrontacją, a jedynie "wojnami zastępczymi" z dala od własnych granic.

