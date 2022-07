Iran ma pomóc Putinowi. "Celem zabijanie Ukraińców"

Komentarz doradcy prezydenta Joe Bidena pojawił się w kontekście doniesień amerykańskiego wywiadu, według których Iran przygotowuje się do przekazania Rosji nawet kilkuset dronów do wykorzystania na wojnie z Ukrainą. W przyszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin ma udać się do Teheranu. Sullivan uznał termin podróży Putina za "interesujący".