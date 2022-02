Inwazja Rosji na Ukrainę. Były prezydent RP: "Nazywanie Putina szaleńcem to wielki błąd"

- Putinowi chodziło o to, żeby zaskoczyć świat szybkością działań i przejściem do fazy militarnej. Wszyscy zakładali, że wojna się zbliża, ale raczej większość sądziła, że rozpocznie się ona od wyparcia wojsk ukraińskich z Donbasu. Tymczasem działania na terenie zbuntowanych obwodów donieckiego i Ługańskiego były elementem szerszej akcji zbrojnej, obejmującej większość granic. To już agresja na pełną skalę - tłumaczy w rozmowie z WP były prezydent Bronisław Komorowski.