Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? Wcale nie w Warszawie

Na czele rankingu znalazł się Kraków , gdzie przeciętne zarobki w grudniu 2024 r. wynosiły 10,68 tys. zł brutto. W Gdańsku średnia płaca to 10,6 tys. zł, a w Warszawie 10,5 tys. zł. Wysokie zarobki w tych miastach wynikają z dominacji branż takich jak IT i telekomunikacja.

W Krakowie co piąta osoba pracuje w sektorze IT, co znacząco wpływa na wysokość wynagrodzeń. W Warszawie natomiast dominują handel i transport, gdzie płace są nieco niższe.