Zelenski gotowy na rozmowy z Putinem. Podał warunek

Zelenski odniósł się również do kwestii zamrożenia działań wojennych na obecnej linii frontu. Podkreślił, że nie chce, aby linia frontu została zamrożona, ponieważ ucierpią na tym ukraińskie miasta przecięte przez tę linię. Prezydent zaznaczył, że jeśli istnieją perspektywy na zakończenie wojny poprzez dyplomację, to Ukraina musi być pewna, jakie są gwarancje bezpieczeństwa.

Zelenski dodał, że jeśli NATO zaoferowałoby Ukrainie członkostwo, ale z wyłączeniem obszarów objętych działaniami wojennymi, byłoby to sprawiedliwe i Ukraina by to zaakceptowała. Podkreślił, że jest wiele kwestii i szczegółów, które wymagają omówienia, aby osiągnąć trwały pokój dla Ukrainy i jej obywateli.