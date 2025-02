Prezydent Litwy odebrał telefon. "Goodbye Russia"

Moment, w którym doszło do tej historycznej chwili, został zarejestrowany na nagraniu opublikowanym na koncie prezydenta Litwy na portalu X. Gitanas Nauseda rozmawia z kimś przez telefon i w pewnym momencie rzuca: "Goodbye Russia, goodbye Lenin" , czym wywołuje wesołość towarzyszących mu przywódców europejskich. Po chwili ogłosił, że "udało się" i rozległy się brawa.

Podczas niedzielnych uroczystości Gitanas Nauseda ocenił, że to "historyczna chwila, która oznacza koniec długiej drogi, jaką przebyły Litwa, Łotwa i Estonia".

Przekazał, że kolejnym celem jest budowa ważnych strategicznie połączeń elektrycznych, między innymi do 2030 roku ukończenie budowy polsko-litewskiego połączenia Harmony Link, co - jak zaznaczył Nauseda - "przyczyni się do stabilnych operacji synchronizacji i handlu energią elektryczną, zapewniając konkurencyjne ceny dla obywateli i przemysłu".