Atak Rosji na Ukrainę. Putin straszy NATO. Gen. Roman Polko: Zachód odpowie

- Mam nadzieję, że polskie siły zbrojne liczyły się z możliwością agresji Rosji na Ukrainę. To, co się teraz obecnie dzieje stwarza zagrożenie dla Polski. Tym bardziej powinniśmy wesprzeć militarnie Ukrainę. Nie możemy dopuścić, by zbrodni dokonywano bezkarnie na naszych oczach. Do odpowiedzi zostały zmuszone również władze w Kijowie, które muszą bronić bezbronnych mieszkańców swojego kraju. To bandycki atak ze strony Putina. To, co zrobił, jest szaleństwem. Nie wiem, skąd się bierze jego frustracja. Albo ma tak duże wewnętrzne problemy w Rosji, albo już zwariował. Znów się znalazł dyktator, który wpisuje się w niechlubne karty historii - mówi WP gen. Roman Polko.