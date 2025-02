Dramat mieszkańców wsi. Od lat terroryzuje ich ten sam mężczyzna

Jak podaje "Fakt" do dramatu doszło w miniony piątek, 7 lutego. 79-latek przyjechał do jednego z gospodarstw naprawiać ciągnik. Zastał tam 34-letniego syna znajomej kobiety, który dopiero co wyszedł z więzienia. Kiedy pan Stanisław chciał jechać do domu, doszło do tragedii. Na podwórku za garażem Grzegorz M. zamordował starszego mężczyznę, a później podpalił jego zwłoki.