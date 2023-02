Interwencja premiera. Minister chwali rozwiązanie z Niemiec

Po licznych protestach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę cen biletów kolejowych. - PKP zadziałały proinflacyjnie. Zdecydowanie trzeba było uzyskać wyjaśnienia od prezesów spółek, czy zadziałali odpowiedzialnie czy nie. W sytuacji, w której każdy wysiłek państwa polskiego i spółek Skarbu Państwa powinien być nakierowany, by obniżać inflację, to niekoniecznie - komentował w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Michał Woś. - Sprawa została naprawiona. To raczej działania ministra infrastruktury, a nie pani poseł (Pauliny Matysiak z Lewicy - red.). To obrazek internetowy. Pan premier, jeżeli czuje się obrażony, to podejmie działania. Świat internetowy tak działa, że ludzie szukają rozgłosu - dodał komentując mema posłanki Matysiak. Chodzi o mema, którym zilustrowała w sieci informację o ruchu premiera ws. biletów. - Zbigniew Ziobro nie interweniował ws. kolei. Nie walczył o zerowy VAT na bilety kolejowe, co jest postulatem Lewicy. Postulat niemiecki. Zdaje się, że tam wprowadzono jeden bilet miesięczny na wszystkie linie. Życzyłbym sobie, że taki sensowny bilet z jednorazową opłatą niewielkiej wysokości obowiązywał - dodał polityk partii Zbigniewa Ziobry.