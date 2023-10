Interwencja policji w Alkmaar. "Przekroczyli uprawnienia"

"Reasumując, mając na celu szybkie wyjaśnienie niniejszej sprawy, jako Pełnomocnik Polskiego Rządu ds. praw człowieka zwracam się o niezwłoczne nadesłanie wyjaśnień co do podstawy prawnej zatrzymania Josué Filipe Soares Pesqueira i Radovan Pankov, sposobu zatrzymania i działania holenderskich służb podczas opisanej interwencji oraz informacji, czy ww. piłkarzom został zapewniony dostęp do pomocy prawnej i kontakt z odpowiednimi służbami dyplomatycznymi" - napisał wiceminister.