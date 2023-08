Incydent ze śmigłowcem. Wiceszef MSWiA przyznaje: pomogłem

Wiceszef MSWiA przyznaje: pomogłem

Na festynie organizowanym przez Urząd Gminy Sońsk obecny był m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciek Wąsik. To on też pomógł w organizacji przelotu śmigłowca pod Ciechanów, co przyznał w wieczornej rozmowie z Polsat News.