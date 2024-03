Incydent z białym misiem. Polacy wydali wyrok

- Ten biały miś jest na to dowodem. Nawet sprostowanie, że on nie jest z Podhala nie pomogło. "Mało im dutków" słyszymy już wszędzie. Ja tylko przypomnę, że tutaj biznesy prowadzą nie tylko górale, ale też ludzie z Warszawy, Krakowa czy innych rejonów Polski. Podhale nie należy już tylko do nas, ale to nam się obrywa za wszystkie nieprawidłowości i drożyznę - twierdzi rozmówczyni WP.