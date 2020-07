Incydent w oczyszczalni "Czajka". "Dziwię się, że tak się uprawia kampanię"

- Bez wątpienia kampania wyborcza ma swoje różne odcienie i koloryty. Ten incydent można zaliczyć do pewnego kampanijnego folkloru. Gdyby spojrzeć na intencje ministra Kalety, który deklarował prowadzenie kontroli poselskiej, to raczej powinien analizować i badać dokumenty, a nie starać się zakłócić konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego – uważa senator Sławomir Rybicki.

Jego zdaniem, w polityce zawsze będą podobne osoby do Nitrasa, które "pójdą na zwarcie". – Z reguły taka rola przypada posłom, którzy są w Sejmie pierwszą kadencję. A w przypadku Nitrasa mamy już spory dorobek polityczny. Pytanie czy to jest dla niego rola, bo on sam może na tym więcej stracić, aniżeli zyskać. W PiS jest Dominik Tarczyński, który takim stylem bycia, chce się pokazać, by o nim mówiono. W przypadku Nitrasa, to może być bardziej kwestia charakteru niż strategii – uważa nasz rozmówca.