Incydent na plaży. Rosjanka zaatakowała Ukrainę i jej 2-letnie dziecko

Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło na plaży w niemieckiej miejscowości Bad Wiessee. Przebywająca tam Rosjanka zaczepiła 2-letniego chłopca, który był Ukraińcem. Powiedziała do niego: "Słuchaj, mały, teraz szybko zbierasz swoje rzeczy i sp****sz do swojej (Ukrainy - red.). I weź matkę".