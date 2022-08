Rosja chwali się sprzętem. Jest starszy od Putina

Propaganda, która obnaża słabość Rosji

Nagranie, którym chwali się w internecie Rosja, pokazuje artylerię starszą od Putina – w formie propagandowego filmu kontrolowanej przez Kreml Milicji Ludowo-Obronnej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Trudno jednak w tym nagraniu znaleźć powód do dumy. Wideo pokazuje rosyjskich żołnierzy, którzy uderzają na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie Awdijiwki, używając do ich przełamania artylerii D-20. Wykorzystywane przez rosyjskich żołnierzy haubice D-20 to działa, które powstały w Związku Radzieckim ponad 75 lat temu – co czyni je starszymi od Putina, który w październiku skończy 70 lat. Rosjanie ponieśli w Ukrainie duże straty, zarówno w stanie osobowym armii, jak i sprzętowe. Najwyraźniej Kreml desperacko szuka "nowych" rozwiązań, by móc kontynuować zbrodniczy ostrzał.