Pijana Rosjanka skazana. Zostawiła wózek z trzymiesięcznym dzieckiem

- Powiedziała, że podeszło do niej dwóch czarnoskórych mężczyzn. Nie znała ich, ale postanowiła zaprosić do swojego domu. Wszyscy pili alkohol, a ona wyszła z mieszkania, aby kupić więcej alkoholu, zostawiając dziecko z dwoma mężczyznami. Kiedy wróciła, jej dziecko płakało. Nie zadzwoniła po policję ani nie szukała pomocy medycznej, ponieważ nie mówiła po angielsku - opowiedziała o historii przedstawionej przez kobietę prokurator Ellin. Później oskarżona porzuciła fałszywe zeznania, jakoby nieznajomi mężczyźni mieli skrzywdzić jej dziecko, a następnie przyznała się do odpowiedzialności. Najbliższe trzy lata Rosjanka spędzi za kratami.