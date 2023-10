Improwizowane rakiety i sowieckie karabiny. Ujawnili arsenał Hamasu

Gen. Frank McKenzie, były szef Dowództwa Centralnego sił zbrojnych USA, powiedział stacji, że Hamas przechwala się, iż samodzielnie produkuje pociski o zasięgu nawet do 250 km. Jednak nie powstają one w całości w Strefie Gazy. - Hamas nie stworzył systemów naprowadzania do tych pocisków w Gazie. Dostał je skądś. I pomoc technologiczna, by to wszystko połączyć, z pewnością przyszła z Iranu - bo skąd mogła przyjść - stwierdził gen. McKenzie.