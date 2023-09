Pokazał książkę z podpisem Kaczyńskiego. Hołownia kpił ze sceny

- To jest cywilizacja życia w Polsce, w której rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej? Za Kaczyńskiego rodzi się mniej dzieci niż za Gomułki i Jaruzelskiego. To jest cywilizacja życia? Na wizytę do kardiologa czeka się w Ostrowcu Świętokrzyskim ponad 400 dni. Mieliście osiem lat, żeby to naprawić. Nie osiem miesięcy. Odpowiedzcie mi na pytanie, jak nazwać fachowca, który osiem lat nie potrafi naprawić awarii? To bohater i zbawca narodu? To jest oferma! - mówił Hołownia.