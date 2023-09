Awantura w programie na żywo. "Pan sobie jaja robi"

Głos w sprawie zabrał przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. - Nazwiska, które są za to odpowiedzialne, to przede wszystkim Kowalczyk, Wojciechowski i Telus. Odpowiedzialność za to, że zboże zalewa Polskę, to jest odpowiedzialność rządu Prawa i Sprawiedliwości - mówił Konrad Frysztak.