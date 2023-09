Nowy sondaż. Tym politykom Polacy ufają najbardziej

Według najnowszego badania, prezydent Andrzej Duda kontynuuje swoje przywództwo w rankingu zaufania do polityków, utrzymując się na szczycie listy we wrześniu. Zaufanie do niego wyraża 53 procent badanych, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim miesiącem. 35 procent respondentów wyraziło nieufność do prezydenta (bez zmian).