"Historyczny błąd Morawieckiego". Polacy zgadzają się z Ziobrą? Sondaż dla WP

- Wyrok potwierdza niebezpieczną tendencję TSUE i instytucji unijnych do rozszerzania funkcjonowania przepisów prawa poza traktami unijnymi. (...) Jest to też dowód na bardzo poważny polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego, który wyraził akceptację na szczycie Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia tego rozporządzenia, które dziś już służy do tego, aby wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę - komentował w ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.