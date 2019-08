Hejt w ministerstwie. "Takie jest życie, ktoś popełnia niegodziwość"

- Gdyby Zbigniew Ziobro wiedział o hejcie, podałby się do dymisji - zapewnił Stanisław Karczewski, komentując aferę w ministerstwie sprawiedliwości. Dodał także: "Takie jest życie, ktoś popełnia niegodziwość". Wspomniał także o Durczoku.

Przekonywał, że Zbigniew Ziobro "podjął decyzję natychmiastową, taką, jaką powinien podjąć". Odnosząc się do oczekiwań opozycji, że Ziobro powinien zostać zdymisjonowany, Karczewski przypomniał sprawę Kamila Durczoka. - Minister nie może wiedzieć o wszystkim. Szefostwo TVN też nie wie o wszystkim, co się dzieje w stacji. Przypominam sobie Kamila Durczoka. Wysunięto pewne zarzuty, podejrzenia. Wszyscy się podali do dymisji? Nie. Nie szalejmy - zaznaczył.

Jednocześnie dodał, że "jego formacja polityczna bardzo wysoko postawiła standardy i tych standardów przestrzega". Podkreślił, że "czuje obrzydzenie do tego, co tam się działo, bo jest absolutnym przeciwnikiem hejtu".

Powiedział także o własnym profilu w mediach społecznościowych. - Przeglądam swoje profile społecznościowe. Ile tam jest hejtu? Tam są farmy trolli, które mnie hejtują. Jestem przerażony tym, co robi Brejza, co robi się w stosunku do mnie, do polityków. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, która dotyczy tylko i wyłącznie Polski - mówił w TVN24.