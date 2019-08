Jacek Sasin: Minister Łukasz Piebiak dał się zaplątać w porachunki sędziowskie

- Źle się stało, że minister Piebiak dał się zaplątać w taką działalność. To są porachunki sędziowskie między tymi, którzy poparli dobrą zmianę a drugą stroną, która zwalczała reformy w sposób bezpardonowy. Pokazuje to degrengoladę środowiska sędziowskiego - uważa wicepremier Jacek Sasin.

Zaraz po wybuchu afery związanej z farmą trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, CBA weszło do 30 mieszkań związanych z ratuszem w Inowrocławiu. Prezydentem miasta jest ojciec posła, Ryszard Brejza. - To próba zniszczenia mojej rodziny - powiedział poseł PO.

- To twierdzenie jest kompletnie absurdalne. Postępowanie ws. nieprawidłowości w ratuszu trwa od 2017 r. To stara śpiewka polityków PO. Mówią, że coś chcemy przykryć, "pisowska prokuratura", kompletna bzdura. Nie ma świętych krów, tym się różni Polska PO od PiS, że wtedy byli równi i równiejsi, a politycy mogli bezkarnie łamać prawo. Dziś każdy obywatel jest traktowany tak samo - oburzył się Jacek Sasin.

Zdaniem wicepremiera rządu PiS, nie bez powodu Krzysztof Brejza zmienił zdanie i będzie kandydował do Senatu, a nie do Sejmu w jesiennych wyborach parlamentarnych.

- To dosyć podejrzana sprawa, że zniknęło jego nazwisko z listy do Sejmu, miał być jedynką w Kujawsko-Pomorskiem, nagle dziwna wolta. Nie będę wdawał się w spiskowe teorie, że może chodzi o to, że łatwiej mu będzie wygrać wybory senackie i wtedy obroni immunitet - zastanawiał się polityk PiS.