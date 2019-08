Mateusz Morawiecki ruszył PiS-busem w Polskę. Założył też konto na Facebooku

"Wiadomo, nie będę na Facebooku od rana do wieczora, ale jeśli tylko nadarzy się okazja będę czytał wpisy, szukał ciekawych komentarzy i brał do serca każdą życzliwą opinię. Nawet w trakcie ważnych spotkań" - napisał premier Morawiecki na Facebooku. I zażartował sobie, wrzucając zdjęcie z królową Elżbietą.

"Wiem, że wiele osób na Facebooku czekało, aż do Państwa dołączę. Silne państwo mierzy się nie tylko siłą gospodarki albo siłą rodzin. Silne państwo to też siła argumentów, żywa dyskusja między Polakami, którzy dzięki Facebookowi aktywnie włączają się w umacnianie demokracji nad Wisłą, w budowanie rzetelnego przepływu informacji z regionu do regionu, od osoby do osoby" - napisał Mateusz Morawiecki.