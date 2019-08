Nowy sondaż. Spadło poparcie dla PiS, ale nadal jest na prowadzeniu

PiS popiera 38 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach, a Koalicję Obywatelską - 26 proc. - wynika z nowego sondażu Kantar. Do Sejmu weszłyby jeszcze koalicja lewicowa, Kukiz'15 i PSL.

Według sondażu na PiS zagłosowałoby 38 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach do Sejmu. To spadek o 6 punktów w stosunku do sondażu z 13 sierpnia tego roku, przeprowadzonego dla TVN24.