Afera w resorcie sprawiedliwości. Tak wyglądał proceder hejtowania

Spotykali się na trybunach i kibicowali wspólnie podczas meczów Legii Warszawa, później bawili się na towarzyskich imprezach. Potem zasiadali do komputera i bez skrupułów hejtowali sędziów, którzy byli przeciwni reformie sądownictwa autorstwa PiS. Wirtualna Polska odsłania kulisy procederu, który wstrząsnął polską polityką.

- Dlaczego Łukasz? Był bardzo ambitny. To on stał za reformą sądownictwa. Pamiętam, jak był u nas w stowarzyszeniu Iustitia. Zabierał głos, był bardzo aktywny. Inteligentny facet. Nie znosił krytyki. Kiedy ludzie zaczęli protestować w obronie wolnych sądów – irytowało go to. Atakowanie sędziów, którzy nie byli przychylni dobrej zmianie, szybko przypadło mu do gustu – mówi nam nasz informator.