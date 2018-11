Hanna Gronkiewicz - Waltz wyręczyła PiS. "Marsz Niepodległości i tak zostałby rozwiązany"

Gdyby nie decyzja prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz zakazująca Marszu Niepodległości, wydałby ją wojewoda mazowiecki z PiS Zdzisław Sipiera - ustaliła WP. PiS chciał tym samym uratować wizerunkową katastrofę w 100-lecie niepodległości, przejąć marsz i zorganizować jako uroczystości państwowe.

W ubiegłym roku wojewoda Zdzisław Sipiera ( PiS ) zarejestrował Marsz Niepodległości organizowany 11 listopada, jako zgromadzenie cykliczne na najbliższe cztery lata. Wszystko na podstawie nowych przepisów o zgromadzeniach wprowadzonych przez PiS w grudniu 2016 roku. I to właśnie, w oparciu o te przepisy wojewoda mazowiecki miałby rozwiązać Marsz. Decyzję miał ogłosić w środę po południu. Zapadła ona kilka dni wcześniej na Nowogrodzkiej w biurze prezesa Jarosława Kaczyńskiego .

- Najpierw były negocjacje Kancelarii Prezydenta z organizatorami Marszu Niepodległości. Nieudane. Obie strony nie doszły do porozumienia. Prezydent nie chciał maszerować na warunkach przedstawionych przez narodowców. Narodowcy nie zgadzali się na warunki prezydenta - mówi nam nasze źródło. W ubiegłym tygodniu, prezydent Duda - mimo wcześniejszych deklaracji - wycofał się z uczestniczenia w Marszu Niepodległości. W mediach zawrzało.

I kiedy wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera miał ogłaszać swoją decyzję o zakazie Marszu, uprzedziła go prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz - Waltz. - Ułatwiła zadanie - mówią nasi informatorzy.

Dwie godziny później, w Pałacu Prezydenckim dochodzi do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim . Spotkanie trwa kilkadziesiąt minut. Z naszych ustaleń wynika, że było czysto kurtuazyjne. Scenariusz przejęcia Marszu Niepodległości i ustanowienia wydarzenia jako państwowego był przygotowany już wcześniej.

Co ustalono? Organizatorem (nieoficjalnie) ma być ministerstwo obrony narodowej z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem na czele. To MON ma wziąć na siebie kwestie dodatkowego zabezpieczenia marszu; do pilnowania porządku zostaną skierowane: wojsko oraz żandarmeria wojskowa. W marszu wezmą udział najwyższe władze państwowe: premier, jego zastępcy, ministrowie rządu, a także politycy z kierownictwa PiS. Niewykluczone, że w marszu będzie uczestniczył również prezes Jarosław Kaczyński. Decyzja ma zapaść dosłownie w ostatniej chwili. Praktycznie przesądzone jest przemówienie na początku marszu prezydenta Andrzeja Dudy. Nieoficjalnie mówi się, że w imieniu rządu wystąpi albo premier Mateusz Morawiecki albo wicepremier Piotr Gliński.