Hamas oddał kolejnych zakładników. Więźniowie Izraela witani jak bohaterowie

Izrael i Hamas dotrzymali słowa. Ataki w Strefie Gazy wstrzymano w związku z wymianą zakładników i dostarczeniem pomocy humanitarnej. Agencja AP udostępniła nagrania, na których widać m.in. wjazd zakładników Hamasu na terytorium Izraela przez przejście graniczne Kerem Szalom. Następnie można zauważyć, że palestyńscy więźniowie Izraela są witani w Zachodnim Brzegu niczym bohaterowie. Pierwszy autobus przywitały tłumy muzułmanów, którzy odpalili race i krzyczeli "Allah jest największy". AP pokazała również nagrania z przejścia granicznego Rafah w Palestynie, gdzie sznur ciężarówek wjeżdżał do Strefy Gazy w ramach pomocy humanitarnej. Wszystkim operacjom przewodzili pracownicy Czerwonego Krzyża. Hamas zwolnił w niedzielę 17 osób w ramach trzeciej tury wymiany zakładników. Izraelska służba więzienna poinformowała z kolei, że uwolniono 39 palestyńskich więźniów. Wszystkim uwalnianym więźniom palestyńskim postawiono zarzuty terroryzmu, a wielu z nich zostało skazanych za swoje czyny. Osoby zwolnione to kobiety lub nieletni poniżej 18 roku życia. W kolejnych dnia ma dojść do kolejnej tury wymiany zakładników, a po niej niewykluczone, że Izrael wznowi wojskowe operacje na terenie Gazy.