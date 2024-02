Hamas dostał ultimatum. Izrael wyznaczył w kalendarzu dzień ofensywy

Odnosząc się do możliwej operacji wojska izraelskiego w Rafah i do informacji, że po egipskiej stronie granicy powstaje ogrodzona strefa buforowa, mogąca pomieścić dziesiątki tysięcy uchodźców palestyńskich, minister spraw zagranicznych Egiptu Sameh Szukri zaprzeczył, jakoby Kair szykował taką strefę. Dodał, że "jeżeli będzie to niezbędne", poradzą sobie "z niezbędnym humanitaryzmem".