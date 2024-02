Blinken: Praktycznie każdy kraj arabski chce teraz zintegrować Izrael

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, podczas swojego wystąpienia na jednym z paneli konferencji monachijskiej, wyraził przekonanie, że obecnie większość krajów arabskich pragnie zacieśnić swoje relacje z Izraelem. - Praktycznie każdy kraj arabski naprawdę chce teraz zintegrować Izrael z regionem, by znormalizować stosunki (...), by zaangażować się w zobowiązania i gwarancje w zakresie bezpieczeństwa, by Izrael mógł czuć się bezpieczniej – powiedział Blinken. Jak stwierdził, chcą one zintegrować ten kraj z regionem, normalizować stosunki, a także podjąć zobowiązania i gwarancje w zakresie bezpieczeństwa.