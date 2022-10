Halloween. Jaka jest historia tego święta? Zwyczaje, symbole, kontrowersje

Kiedy obchodzimy halloween? Jego data wiąże się z pogańskimi świętami

Geneza Halloween jest powiązana z pogańskimi świętami obchodzonymi przez Celtów, Anglosasów i Ludy Północy, którzy na przełomie lata i zimy (dwóch głównych pór roku) celebrowali urodzajność zbiorów oraz powrót bliskich do domów. Był to także czas przygotowań do zimy, czyli okresu chłodu, ciemności i głodu.