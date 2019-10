WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

halloween Przemysław Batorski 1 godzinę temu Dekoracje i ozdoby na Halloween 2019. Jak przystroić dom i mieszkanie? Halloween 2019 obchodzimy już dziś. To ostatnia chwila, by przygotować dekoracje. Poznaj pomysły na łatwe do wykonania i estetyczne ozdoby. Halloween 2019 obchodzimy już w tym tygodniu. To ostatnia chwila, by przygotować dekoracje. (Materiały prasowe) Dekoracje na Halloween 2019. Jak zrobić je własnoręcznie? Jeśli plastikowe ozdoby na Halloween ci się nie podobają, a ponadto chciałbyś zaprosić dzieci i przyjaciół do wspólnej zabawy, potrzeba ci dużo sztywnego papieru. Z czarnego brystolu wytnij nietoperze i pająki. Nawlecz je na sznurek lub włóczkę i zrób łańcuchy, które utworzą tło twoich dekoracji. Proste dekoracje przygotujesz z papierowych talerzyków. Dzieci mogą wyciąć z nich z nich dynie, a potem owinąć je kolorową włóczką. Z tych samych materiałów zrobicie śliczne pająki. Jedyny dodatek, który warto kupić, to plastikowe oczy z ruchomymi tęczówkami. Każdy pająk potrzebuje ich aż ośmiu, chyba że niektóre z nich wolicie narysować. Na Halloween nie może zabraknąć wydrążonej dyni. Kup warzywa w różnych kształtach i rozmiarach. Odetnij górną część dyni, potem wyjmij łyżką jej wnętrze i wytnij w ściance wzór strasznej twarzy – albo jakikolwiek inny, jaki sobie wybierzesz. Na koniec włóż do środka świeczkę albo elektryczną lampkę i zamknij lampion przygotowaną wcześniej "pokrywką". Lampiony w innym stylu zrobisz ze słoików owiniętych bandażami. Ozdoby na Halloween 2019. Co kupić w sklepie? Nie wszystkie ozdoby na Halloween łatwo przygotujemy sami. Przynajmniej niektóre akcesoria możesz kupić w sklepie. Balony z czaszkami i kościotrupami, sztuczna czarna wdowa czy ręka świecąca w ciemności – dekoracje te możesz położyć na stole albo umieścić w oknie. Plastikowa czaszka, mózg na tacy i szkielet szczura dopełnią kreacji stołu, przy którym będziecie się bawić i jeść halloweenowe przysmaki. Dekoracje na Halloween do postawienia przed domem to między innymi strach na wróble. Jego pojawienia się w ogrodzie nikt nie będzie oczekiwał. Podświetl swojego stracha i obłóż plastikowymi dyniami. We wnętrzu domu, niezależnie od dekorowanej przestrzeni, zadbaj o oświetlenie. Halloweenowe klosze na lampach biurkowych i stojących dodadzą otoczeniu mrocznego klimatu. Duże zawieszki w formie mówiącej czarownicy, martwej lalki czy czaszki z długimi włosami przydadzą się zarówno na progu twojego domu, jak i w salonie.