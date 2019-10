WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Kiedy jest Halloween 2019? Sprawdź, kiedy wypada to święto. Jakie zabawy i tradycje się z nim wiążą? Halloween, amerykańskie święto duchów, wydrążonych dyń i szalonych przebrań, zaczyna się na końcu października. Dowiedz się, kiedy obchodzić to święto i jakie zabawy się z nim wiążą. Halloween 2019 już za kilka dni. Dowiedz się, jakie tradycje się z nim wiążą. Którego dnia jest Halloween 2019? Sprawdź datę wydarzenia Halloween 2019 przypada, jak co roku, 31 października. W następny czwartek miłośnicy horrorów, cukierków i amerykańskiej kultury będą świętowali na całym świecie. Na terenie samych Stanów Zjednoczonych w zabawach, pochodach, konkursach i innych akcjach weźmie udział 175 milionów ludzi. Halloween niektórzy interpretują jako powrót do tradycji pogańskiej. Nie jest to całkiem mylne. Starożytni Celtowie i inne ludy nie znające chrześcijaństwa wierzyły, że na przełomie października i listopada duchy ich przodków powracają na ziemię. Dopiero Kościół, poczynając od IX wieku, zaczął świętować w tym okresie uroczystość Wszystkich Świętych. Jej datą ustanowił 1 listopada. Symbolem Halloween jest wydrążona dynia z ustawioną w środku świeczką. Światło wychodzi przez kształt strasznej twarzy wycięty w warzywie. Legendarnym zwyczajem, który znamy choćby z niezliczonych filmów, jest gra w "cukierek albo psikus" z sąsiadami. Inna popularna gra nosi nazwę "Prawda czy strach". Uczestnicy muszą zdecydować: przyznają się do czegoś, czego się boją, albo staną przed wyzwaniem – może nim być złapanie robaka albo gada, udawanie zombie czy opowiedzenie historii o duchach. Halloween 2019. Jak można się bawić? Obecnie Halloween stanowi maszynkę do zarabiania pieniędzy. Horrory, gadżety i dekoracje pod koniec października należą do najbardziej pożądanych towarów. Ostatnio to komercyjne święto zostało przejęte przez koncern Marvela. Superbohaterowie, tacy jak Spiderman, Iron Man, czy antybohaterowie w rodzaju Jokera i Harley Quinn dominują wśród halloweenowych przebrań. W Polsce na Halloween specjalny program oferują bary, restauracje, a także kina czy kręgielnie. Możemy udać się na maraton filmów grozy albo przebierany bal. Wypożyczalnie kostiumów oferują stroje czarownic, zombie czy bohaterów filmowych w cenach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.