Halloween 2019. Apel franciszkanów: "Stop wykorzystywaniu dyni!"

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w sobotę opublikowało apel na swoim facebookowym profilu dotyczący obchodów Halloween w Polsce. Proszą o zaprzestanie "wykorzystywania dyń". Jednocześnie zakonnicy przestrzegają przed "składaniem ofiar demonom".

Zakon Braci Mniejszych postanowił zwrócić się do internautów z wyjątkową prośbą. Mając na względzie dobro dyń i ludzkich dusz, w mediach społecznościowych pojawił się nietypowy apel: "Stop wykorzystywaniu dyni! NIE dla Halloween!". W opisie zdjęcia z franciszkaninem na tle stogów siana i dyń różnej wielkości można przeczytać: "Już teraz warto wziąć sobie do serca apel. My świętujemy nadzieję na zbawienie a nie igraszki z potępienia. A Wy?".