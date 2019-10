WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Halloween w Kościele? Czy katolicy obchodzą święto zmarłych? Poznaj alternatywy do Halloween Przed Halloween od lat przestrzegają papieże i biskupi Kościoła katolickiego. Dowiedz się, czy katolicy mogą obchodzić Halloween. Jakie alternatywne imprezy? Przed Halloween od lat przestrzega Kościół katolicki. Dowiedz się, czy katolicy mogą obchodzić Halloween. (Fotolia) Kościół sprzeciwia się Halloween. Sprawdź, dlaczego – Halloween to zwyczaj obcy naszej kulturze, tradycji i wierze. Zamiast straszyć, świętujmy ze świętymi. Zachęcam do włączenia się w akcję Holy Wins, czyli „Święty zwycięża". Promuje ona świętość, radość i dobroć – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. – Chrześcijanie nie świętują Halloween – dodał. Kościół katolicki od lat ostrzega przed świętowaniem Halloween. Sprzeciwiali się mu papieże – Benedykt XVI i Franciszek. Od kilku lat niektóre parafie w Polsce organizują 31 października imprezy dla dzieci i młodzieży. Podkreślają w nich wartość modlitwy, a także przywiązanie do symboli narodowych. Halloween, amerykańskie święto zmarłych, wypada 31 października. Sąsiaduje więc z chrześcijańskim świętem 1 listopada. Nazwa "All Hallows' Eve" oznaczała pierwotnie wigilię Wszystkich Świętych. Jednak obyczaj Halloween oderwał się od skojarzeń z chrześcijaństwem i uległ komercjalizacji. Wielu katolików uważa, że nie można jednego dnia przebierać się za potwory, a nazajutrz obchodzić wspomnienia świętych, którzy są już w niebie. Niektórzy utożsamiają Halloween z okultyzmem i satanizmem. Katechizm Kościoła Katolickiego w artykule 2116 odrzuca "wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość". Potępia też takie praktyki, jak "korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium". Halloween a Kościół. Alternatywne imprezy dla katolików W największych miastach Polski Kościół organizuje imprezy alternatywne wobec Halloween, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się 9. Noc Świętych, łączącą modlitwę i śpiew ze spotkaniem z trzema wyjątkowymi świętymi. Ich imiona będą niespodzianką. Warszawska Świątynia Opatrzności Bożej organizuje dla dzieci Bal ze Świętymi, połączony z procesją i zabawą taneczną. Każdy z uczestników ma upodobnić się strojem do ulubionego świętego. Podobne wydarzenia odbędą się między innymi we Wrocławiu, Grudziądzu, Kielcach, Bielsku-Białej i Pruszkowie. W ostatnich dniach orszaki i korowody świętych przeszły już w Libiążu i Poroninie. Dzieci i ich opiekunowie przebrali się choćby za św. Matkę Teresę z Kalkuty czy św. Maksymiliana Kolbe.